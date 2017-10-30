Под прикрытием пикетчиков

Прошедшая парламентская неделя привлекла внимание не только жителей Украины, но и мировой общественности. Многие информационные агентства свои сообщения начинали с того, как проходит пикетирование Верховной Рады участниками нового «майдана». Складывалось впечатление, что на этот раз парламентариям надо будет решать именно те вопросы, которые поставили перед ними протестующие. А это: отменить депутатскую неприкосновенность, принять новый избирательный закон и закон об антикоррупционном суде. Митингующие пытались представить эти вопросы как особо важные, без которых стране не прожить. А по сути, это проблемы не сегодняшнего дня. Много времени поднимается вокруг них большая шумиха, которая напоминает ту, что была с «безвизом». Но «безвиз» мы получили, а что дальше? У многих есть возможность воспользоваться этим правом? Не думаю. Вот так и требования, которые выдвинули «майдановцы» у стен Парламента.

В стране назрело столько проблемных вопросов, от которых зависит жизнь и здоровье граждан. Именно их надо было решать парламентариям в первую очередь. Однако они в эти дни, под прикрытием протестующих, как бы решая, как выполнить их требования, в итоге все оставили на своих местах.

А в это время, когда общественность все свое внимание сосредоточила на событиях у здания Верховной Рады, депутаты принимали действительно очень важный закон – о медицинской реформе. Это закон, который так же, как и пенсионный, касается каждого жителя страны. К сожалению, с народом закон не обсуждался, за нас решили народные избранники, поэтому он, как и пенсионный – антинародный.

Получается, что Михаил Саакашвили и Семен Семенченко, которые собрали под здание парламента штатных высокооплачиваемых «революционеров», отвлекли внимание общественности страны, чтобы в это время парламентарии приняли губительный закон? То есть эти «глашатаи» демократии своим маневром позволили депутатам сделать то, что окончательно ликвидирует Конституционные нормы о бесплатной медицине.

Правда, до этого медицина тоже являлась условно бесплатной. Но теперь это окончательно узаконили: если денег нет – моли Бога чтобы быстрее принял тебя к себе.

Говорят, таковы законы капитализма – за все надо платить. Но при каком таком капитализме человек предоставлен сам себе? Посмотрите на европейские страны, где медицина доступна всем благодаря страховке! Капитализм уже давно, под угрозой социальной революции, вынужден был решать жизненно важные проблемы своего населения. А в Украине дикий, необузданный капитализм со звериным оскалом. Государство обязано заботиться о своих гражданах, об их здоровье. Если оно их оставляет без внимания и заботы, это форменный геноцид, другого названия этому нет.

Наше правительство нашло многомиллиардные суммы на субсидии. Может, у кого-то создастся впечатление, что власть так печется о нас, освобождая от тягот коммунального ига? На самом деле, это одна из форм обогащения магнатов – монополистов, поставляющих тепло, газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Государство вместо повышения пенсий и зарплат, когда люди могли бы сами расплачиваться за услуги, им выделяет субсидии, чем пополняет карманы толстосуммов.

Государство забыло в законе о медицинской реформе предусмотреть средства на профилактику и диагностирование населения.Особенно в этом нуждаются дети. Какому-то «мудрецу» пришло в голову, что в Украине уже не нужны педиатры. А кто будет следить за здоровьем будущего населения нашего государства?

Недавние исследования состояния здоровья детей показали, что среди подрастающего поколения почти нет совершенно здоровых. Например, 80% детей имеют нарушения органов зрения. Много детей, которые нуждаются в лечении органов слуха. В стране отсутствует профилактическая медицина. А без этого не может быть здоровой нация.

Принятый закон о медицинской реформе рассчитан на тех, кто имеет средства, но у большинства людей на медицину средств нет. У них нет возможности нормально питаться, одеться, а еще коммунальные услуги. Грустно? Но что поделаешь, если так «позаботились» о нас народные депутаты под прикрытием «майдановского» протеста.