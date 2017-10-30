Не удивляйтесь: одесская Колоннада «спрячется» под куполом

Если вы в скором времени решите пройтись по Приморскому бульвару и увидите Колоннаду не просто на ремонте за забором, как мы уже привыкли, а спрятанной под куполом, не удивляйтесь. Историческую достопримечательность «консервируют» на зиму.

Такая мера необходима: защитный купол бельведер-колоннады Воронцовского дворца позволит проводить реставрационные работы и в зимний период. Такая конструкция, к тому же, защитит сооружение от осадков в осенне-зимний период.

Напомним, ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Воронцовского дворца начались в конце весны текущего года. В ходе реставрации были раскрыты участки первоначального пола Колоннады, обнаружены помещения под Колоннадой и проход в нынешний Греческий парк, а также часть подвалов Орловского корпуса.

Группа архитектурного отдела Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института под руководством Анатолия Изотова занялась их исследованием, что, конечно же, потребовало дополнительного времени. Также реставраторы, ведущие научное сопровождение работ, выявили: облицовку ступеней Колоннады времен 30-х годов XIX века, керамику и предметы быта, фрагменты, интересные для истории архитектуры Одессы. Находки войдут в экспозицию выставки «История строительства и реставрации комплекса Воронцовского дворца», которую в дальнейшем планируют сделать постоянно действующей в рамках экспозиции «Одесса Воронцовская».

Что сделано на сегодняшний день? Как сообщается официально, в настоящее время на Воронцовской колоннаде выполнены работы по штукатурке колонн, выполняются работы по усилению фундаментов и укреплению стелобатной части бельведера. Закрыть стелобатную часть и верх колоннады защитным куполом планируется до конца октября.

Ранее были укрыты террасы Воронцовского дворца, где ведутся работы по гидроизоляции фундамента.