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  • Дата: Вчера, 15:38
Вчера, 15:38

Падение фрагмента дерева вновь заблокировало движение в центре Одессы

Категория: Новости


Падение фрагмента дерева вновь заблокировало движение в центре Одессы

На сей раз обрушение произошло на улице Большая Арнаутская на пересечении с переулком Утесова. Там большая ветка внезапно рухнула прямо на провода контактной сети.

В результате движение троллейбусов по маршруту №8 оказалось заблокированным. А скопившиеся по обе стороны троллейбусы, в свою очередь, серьезно затрудняют проезд автотранспорта.

Впрочем, по информации КП «Одесгорэлектротранс», ремонтные работы уже проводятся, и в ближайшее время движение троллейбусов будет восстановлено.



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