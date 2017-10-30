Падение фрагмента дерева вновь заблокировало движение в центре Одессы

На сей раз обрушение произошло на улице Большая Арнаутская на пересечении с переулком Утесова. Там большая ветка внезапно рухнула прямо на провода контактной сети.

В результате движение троллейбусов по маршруту №8 оказалось заблокированным. А скопившиеся по обе стороны троллейбусы, в свою очередь, серьезно затрудняют проезд автотранспорта.

Впрочем, по информации КП «Одесгорэлектротранс», ремонтные работы уже проводятся, и в ближайшее время движение троллейбусов будет восстановлено.