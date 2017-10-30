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  • Дата: Вчера, 15:57
Вчера, 15:57

В Одессе – новое ДТП с участием маршрутки

Категория: Новости


В Одессе – новое ДТП с участием маршрутки

На сей раз маршрутный автобус столкнулся с мопедом.

Происшествие произошло накануне вечером на улице Королева. В результате столкновения водитель мопеда получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Проводится расследование. Кто стал виновником столкновения, полиция пока не сообщает.

Напомни, что по словам пресс-секретаря патрульной полиции Аллы Марченко, именно мопеды и мотоциклы являются наиболее травмоопасным видом транспорта, поскольку их водители и пассажиры не защищены ничем, кроме шлема. К тому их устойчивость значительно меньше, чем у четырехколесных транспортных средств.



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