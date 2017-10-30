В Одесской области мужчина упал в глубокий колодец

Происшествие произошло накануне в селе Молодежное Овидиопольского района.

Там при попытке почистить колодец в него упал восьмидесятилетний местный житель.

К счастью, это падение не осталось незамеченным, и односельчане сразу попытались оказать ему помощь. Однако, поскольку глубина колодца составляла более шести метров. Достать его самостоятельно не удалось и пришлось вызывать спасателей, которые прибыли на место менее чем через пятнадцать минут.

При помощи спецоборудования они достали пострадавшего и передали медикам.