В Одесской области мужчина упал в глубокий колодец

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Происшествие произошло накануне в селе Молодежное Овидиопольского района.
Там при попытке почистить колодец в него упал восьмидесятилетний местный житель.
К счастью, это падение не осталось незамеченным, и односельчане сразу попытались оказать ему помощь. Однако, поскольку глубина колодца составляла более шести метров. Достать его самостоятельно не удалось и пришлось вызывать спасателей, которые прибыли на место менее чем через пятнадцать минут.
При помощи спецоборудования они достали пострадавшего и передали медикам.