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  • Дата: Вчера, 16:01
Вчера, 16:01

В Одесской области мужчина упал в глубокий колодец

Категория: Новости


В Одесской области мужчина упал в глубокий колодец

Происшествие произошло накануне в селе Молодежное Овидиопольского района.

Там при попытке почистить колодец в него упал восьмидесятилетний местный житель.

К счастью, это падение не осталось незамеченным, и односельчане сразу попытались оказать ему помощь. Однако, поскольку глубина колодца составляла более шести метров. Достать его самостоятельно не удалось и пришлось вызывать спасателей, которые прибыли на место менее чем через пятнадцать минут.

При помощи спецоборудования они достали пострадавшего и передали медикам.



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