Сразу два пожара произошли ночью в Одесской области. Один человек погиб

Трагедия произошла в селе Нерушай Татарбунарского района.

Там возник пожар в одноэтажном доме. Площадь возгорания составила более пятнадцати квадратных метров. Сотрудники ГСЧС боролись с огнем около часа.

В результате пожар был ликвидирован, но на месте возгорания было обнаружено тело 64-летнего хозяина дома.

Причины возгорания и гибели человека устанавливаются.

Второй пожар произошел в Киевском районе Одессы, где горела квартира в 16-ти этажном доме. Там площадь возгорания составили восемь квадратных метров. Пожар был ликвидирован менее, чем за двадцать минут.

57-ми летнюю хозяйку квартиры удалось спасти, но она госпитализирована с диагнозом отравление продуктами горения.

Причины пожара устанавливаются.