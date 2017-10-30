Сразу два пожара произошли ночью в Одесской области. Один человек погиб

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Трагедия произошла в селе Нерушай Татарбунарского района.
Там возник пожар в одноэтажном доме. Площадь возгорания составила более пятнадцати квадратных метров. Сотрудники ГСЧС боролись с огнем около часа.
В результате пожар был ликвидирован, но на месте возгорания было обнаружено тело 64-летнего хозяина дома.
Причины возгорания и гибели человека устанавливаются.
Второй пожар произошел в Киевском районе Одессы, где горела квартира в 16-ти этажном доме. Там площадь возгорания составили восемь квадратных метров. Пожар был ликвидирован менее, чем за двадцать минут.
57-ми летнюю хозяйку квартиры удалось спасти, но она госпитализирована с диагнозом отравление продуктами горения.
Причины пожара устанавливаются.