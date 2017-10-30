Жуткое преступление в Одессе – сын забил насмерть свою парализованную мать

В результате 67-летняя женщина прожила всего два дня и умерла.

По информации ГУНП, 47-летний мужчина, который проживал в одной квартире со своей 67-ими летней парализованной матерью, пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и, увидев, что мать запачкала постель набросился на нее с обвинениями, а затем и с побоями. Причем изверг бил мать не только руками, но и ногами.

По факту преступления начато уголовное производство по статье - нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, по которой обвиняемому грозит наказание до десяти лет лишения свободы.