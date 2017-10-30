В Одессе погиб ребенок

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГУНП трагедия произошла во дворе, расположенном в Киевском районе.
По предварительной информации, 11-ти летний мальчик катался на качелях, сорвался и упав, ударился головой.
От полученной травмы ребенок скончался.
Проводятся оперативно-следственные действия.
Решатся вопрос о внесении дела в ЕРДР по статье 115 УК Украины (убийство).
Однако, по имеющейся неофициальной информации, в подобных случаях это обычная практика. По всей вероятности, в данном случае речь идет о несчастном случае.