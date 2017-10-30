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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

В Одессе погиб ребенок

Категория: Новости


В Одессе погиб ребенок

По информации ГУНП трагедия произошла во дворе, расположенном в Киевском районе.

По предварительной информации, 11-ти летний мальчик катался на качелях, сорвался и упав, ударился головой.

От полученной травмы ребенок скончался.

Проводятся оперативно-следственные действия.

Решатся вопрос о внесении дела в ЕРДР по статье 115 УК Украины (убийство).

Однако, по имеющейся неофициальной информации, в подобных случаях это обычная практика. По всей вероятности, в данном случае речь идет о несчастном случае.



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