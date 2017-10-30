Академии пищевых технологий 115 лет

Одесская национальная академия пищевых технологий отметила знаменательную дату – 115 лет со дня основания.

Если обратиться к истории, в конце 19 - начале 20 века основной составляющей промышленности и главной статьёй экспорта Одесского региона была зерноперерабатывающая промышленность, однако в те времена специалистов такого профиля на территории нашей страны не готовили. Поэтому было принято решение создать в Одессе учебное заведение, которое будет готовить специалистов зерноперерабатывающей отрасли, которым и стала Одесская школа мукомолов. Со временем школа была реорганизована в училище, техникум, а затем и в институт – первое высшее учебное заведение в Украине по профилю пищевых технологий. Институт рос, развивался, увеличивалось количество учащихся, появлялись новые востребованные факультеты и специальности, а выпускники продолжали вносить неоценимый вклад в развитие экономики региона.

По случаю знаменательной даты в Одесском Украинском театре им. В.Василька проходила торжественная церемония награждения профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии. Поздравить коллектив вуза пришло много гостей, друзей и выпускников Академии, многие из которых и сегодня не утратили связей с alma-mater. Прозвучали поздравления от представителя областной государственной администрации, заместителя председателя ОГА Сергея Валерьевича Колебошина, поздравляли академика депутаты и общественные деятели.

Поздравил Одесскую национальную академию пищевых технологий президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов:

Сегодня знаменательный день для всего студенческого и преподавательского коллектива Одесской национальной академии пищевых технологий, ведь сегодня ваша родная alma mater отмечает своё 115-летие. Ваш вуз, именуемый в народе "пищевая академия", является одним из старейших вузов в нашем городе, да и во всей Украине и на протяжении более ста лет сохраняет добрые академические традиции и неповторимый дух знаний, единения студенчества. И сегодня востребованность ваших выпускников только возрастает – ведь специалисты в сфере пищевой промышленности нужны везде – на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, ресторанном бизнесе, при организации общественного питания. От качества питания зависит здоровье населения, а от качества экспортируемых продуктов - имидж нашей страны в международных торговых отношениях, а поэтому то, что Вы делаете действительно важно для нашего государства и для каждого из нас. И то, какой на сегодняшний день является академия пищевых технологий – непосредственная заслуга всего профессорско-преподавательского коллектива.

В этот праздничный день я хочу от всей души поздравить профессорско-преподавательский и студенческий коллектив со 115-летием родной almamater! Искренне желаю дальнейшего развития и процветания, мирового признания научных разработок, а студентам – блестящей профессиональной карьеры. Пусть Ваша специальность будет востребована во все времена!

Президент НУ «ОЮА» и МГУ вручил ректору академии пищевых технологий Егорову Богдану Викторовичу награду Национального университета «Одесская юридическая академия», а также передал в библиотеку академии Библейский атлас.

Много добрых слов по случаю юбилея от себя лично и от имени Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела сказал Преосвященнейший Виктор, епископ Арцизский, викарий Одесской епархии, наместник Одесского Свято-Ильинского мужского монастыря.

По традиции, мероприятия были завершены праздничным концертом. Яркие, запоминающиеся выступления самодеятельного коллектива студентов Академии и творческие номера исполнителей никого не оставили равнодушным и гармонично дополнили атмосферу этого радостного вечера. Участники вечера расходились, унося в себе частичку праздника.