 
Информация к новости
  • Просмотров: 131
  • Дата: Вчера, 17:10
Вчера, 17:10

Академии пищевых технологий 115 лет

Категория: Новости


Академии пищевых технологий 115 лет

Одесская национальная академия пищевых технологий отметила знаменательную дату – 115 лет со дня основания.

Если обратиться к истории, в конце 19 - начале 20 века основной составляющей промышленности и главной статьёй экспорта Одесского региона была зерноперерабатывающая промышленность, однако в те времена специалистов такого профиля на территории нашей страны не готовили. Поэтому было принято решение создать в Одессе учебное заведение, которое будет готовить специалистов зерноперерабатывающей отрасли, которым и стала Одесская школа мукомолов. Со временем школа была реорганизована в училище, техникум, а затем и  в институт – первое высшее учебное заведение в Украине по профилю пищевых технологий. Институт рос, развивался, увеличивалось количество учащихся, появлялись новые востребованные факультеты и специальности, а выпускники продолжали вносить неоценимый вклад в развитие экономики региона.

По случаю знаменательной даты в Одесском Украинском театре им. В.Василька проходила торжественная церемония награждения профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии. Поздравить коллектив вуза пришло много гостей, друзей и выпускников Академии, многие из которых и сегодня не утратили связей с alma-mater. Прозвучали поздравления от  представителя областной государственной администрации, заместителя председателя ОГА Сергея Валерьевича Колебошина, поздравляли академика депутаты и общественные деятели.

 

Академии пищевых технологий 115 лет

 

Поздравил Одесскую национальную академию пищевых технологий президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов:

Сегодня знаменательный день для всего студенческого и преподавательского коллектива Одесской национальной академии пищевых технологий, ведь сегодня ваша родная alma mater отмечает своё 115-летие. Ваш вуз, именуемый в народе "пищевая академия", является одним из старейших вузов в нашем городе, да и во всей Украине и на протяжении более ста лет сохраняет добрые академические традиции и неповторимый дух знаний, единения студенчества. И сегодня востребованность ваших выпускников только возрастает – ведь специалисты в сфере пищевой промышленности нужны везде – на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, ресторанном бизнесе, при организации общественного питания. От качества питания зависит здоровье населения, а от качества экспортируемых продуктов - имидж нашей страны в международных торговых отношениях, а поэтому  то, что Вы делаете действительно важно для нашего государства и для каждого из нас. И то, какой на сегодняшний день является академия пищевых технологий – непосредственная заслуга всего профессорско-преподавательского коллектива.
В этот праздничный день я хочу от всей души поздравить профессорско-преподавательский и студенческий коллектив со 115-летием родной almamater! Искренне желаю дальнейшего развития и процветания, мирового признания научных разработок, а студентам – блестящей профессиональной карьеры. Пусть Ваша специальность будет востребована во все времена!

 

Академии пищевых технологий 115 лет

 

Президент НУ «ОЮА» и МГУ вручил ректору академии пищевых технологий Егорову Богдану Викторовичу награду Национального университета «Одесская юридическая академия», а также передал в библиотеку академии Библейский атлас.

 

Академии пищевых технологий 115 лет

 

Много добрых слов по случаю юбилея от себя лично и от имени Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела сказал Преосвященнейший  Виктор, епископ Арцизский, викарий Одесской епархии, наместник Одесского Свято-Ильинского мужского монастыря.

 

Академии пищевых технологий 115 лет

 

По традиции, мероприятия были завершены праздничным концертом. Яркие, запоминающиеся выступления самодеятельного коллектива студентов Академии и творческие номера исполнителей никого не оставили равнодушным и гармонично дополнили атмосферу этого радостного вечера. Участники вечера расходились, унося в себе частичку праздника.

Галерея

prev

Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
Академии пищевых технологий 115 лет
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 