Академии пищевых технологий 115 лет

Одесская национальная академия пищевых технологий отметила знаменательную дату – 115 лет со дня основания.
Если обратиться к истории, в конце 19 - начале 20 века основной составляющей промышленности и главной статьёй экспорта Одесского региона была зерноперерабатывающая промышленность, однако в те времена специалистов такого профиля на территории нашей страны не готовили. Поэтому было принято решение создать в Одессе учебное заведение, которое будет готовить специалистов зерноперерабатывающей отрасли, которым и стала Одесская школа мукомолов. Со временем школа была реорганизована в училище, техникум, а затем и в институт – первое высшее учебное заведение в Украине по профилю пищевых технологий. Институт рос, развивался, увеличивалось количество учащихся, появлялись новые востребованные факультеты и специальности, а выпускники продолжали вносить неоценимый вклад в развитие экономики региона.
По случаю знаменательной даты в Одесском Украинском театре им. В.Василька проходила торжественная церемония награждения профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии. Поздравить коллектив вуза пришло много гостей, друзей и выпускников Академии, многие из которых и сегодня не утратили связей с alma-mater. Прозвучали поздравления от представителя областной государственной администрации, заместителя председателя ОГА Сергея Валерьевича Колебошина, поздравляли академика депутаты и общественные деятели.
Поздравил Одесскую национальную академию пищевых технологий президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов:
В этот праздничный день я хочу от всей души поздравить профессорско-преподавательский и студенческий коллектив со 115-летием родной almamater! Искренне желаю дальнейшего развития и процветания, мирового признания научных разработок, а студентам – блестящей профессиональной карьеры. Пусть Ваша специальность будет востребована во все времена!
Президент НУ «ОЮА» и МГУ вручил ректору академии пищевых технологий Егорову Богдану Викторовичу награду Национального университета «Одесская юридическая академия», а также передал в библиотеку академии Библейский атлас.
Много добрых слов по случаю юбилея от себя лично и от имени Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела сказал Преосвященнейший Виктор, епископ Арцизский, викарий Одесской епархии, наместник Одесского Свято-Ильинского мужского монастыря.
По традиции, мероприятия были завершены праздничным концертом. Яркие, запоминающиеся выступления самодеятельного коллектива студентов Академии и творческие номера исполнителей никого не оставили равнодушным и гармонично дополнили атмосферу этого радостного вечера. Участники вечера расходились, унося в себе частичку праздника.