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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе стартует акция по бесплатной стерилизации котов

Категория: Новости

В Одессе стартует акция по бесплатной стерилизации котов

С сегодняшнего дня начинается акция по бесплатной стерилизации бездомных кошек в ветеринарных клиниках Одессы. В программе участвуют 24 клиники. Стерилизовать можно бездомных кошек, пойманных в Одессе, а также ближайших пригородах: в Усатово, Крыжановке, Авангарде, Совиньоне и посёлке Мизикевича.Помимо стерилизации ветеринары должны привить животное от бешенства.Прооперированных котов выпустят на улицу сразу, кошек — спустя сутки. Каждое стерилизованное животное можно будет узнать по татуировке в виде буквы «А» на ухе.Акция продлится до 28 февраля 2018 года.


Источник: Таймер



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