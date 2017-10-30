В Одессе стартует акция по бесплатной стерилизации котов

С сегодняшнего дня начинается акция по бесплатной стерилизации бездомных кошек в ветеринарных клиниках Одессы. В программе участвуют 24 клиники. Стерилизовать можно бездомных кошек, пойманных в Одессе, а также ближайших пригородах: в Усатово, Крыжановке, Авангарде, Совиньоне и посёлке Мизикевича.Помимо стерилизации ветеринары должны привить животное от бешенства.Прооперированных котов выпустят на улицу сразу, кошек — спустя сутки. Каждое стерилизованное животное можно будет узнать по татуировке в виде буквы «А» на ухе.Акция продлится до 28 февраля 2018 года.