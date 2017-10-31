Отопление в центральной части города начнет подаваться не ранее 6 ноября

Да и то лишь в том случае, если удастся провести успешную многоходовочку. Такую перспективу нарисовал первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, для этого необходимо, чтобы на сессии депутаты горсовета дали согласие на выделение 95 миллионов гривен из городского бюджета для КП «Теплоснабжение города Одессы» в рамках частичного погашения задолженности перед городской ТЭЦ, которая, собственно, и осуществляет теплоснабжения центральной части Одессы.

А ТЭЦ, в свою очередь, перечислит эти средства в рамках частичного погашения своей задолженности перед НАК «Нефтегаз».

Отметим, что по данным чиновников общий долг ТЭЦ перед «Нефтегазом» составляет около миллиарда гривен, а 95 миллионов – это тот минимальный платеж, под который НАК готова предоставить номинации на газ.

Именно решению этого вопроса будет посвящена внеочередная сессия горсовета, намеченная на 1 ноября.