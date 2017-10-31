В деле о пожаре в «Виктории» нашли крайнего?

Подозрение в совершении должностного преступления предъявлено руководителю Киевского районного отделения ГСЧС Валерию Дяченко.

Как отметил в ходе встречи с журналистами Прокурор области Олег Жученко, «…руководитель районного отделения ГСЧС был проинформирован о том, что в 2016 -2017гг. в лагере «Виктория» был задокументирован ряд серьезных нарушений правил противопожарной безопасности, которые представляли реальную опасность жизни и здоровью людей!»

В том числе — о не подключении противопожарной сигнализации.

Однако, по словам Прокурора, чиновник не принял никаких мер к приостановке деятельности лагеря. «Просто выписывались штрафы и больше ничего!» — отметил Олег Жученко. Он заявил, что в таких условиях руководитель районного отделения ГСЧС был обязан обратиться в суд с целью приостановки деятельности лагеря.

Напомним, что 16 сентября в «Виктории» произошел масштабный пожар, в ходе которого погибли три несовершеннолетних девочки.