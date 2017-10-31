 
Информация к новости
  • Просмотров: 433
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Самолет из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Одессе

Категория: Новости / Происшествия


Самолет из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Одессе

Как сообщил советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, причиной посадки стало то, что экипаж обратил внимание на то, что один из пассажиров подозрительно долго находился в кабинке туалета и вышел оттуда уже в другой одежде.

При осмотре кабинки там нашли непонятную сумку. В  результате, командир турецкого экипажа принял решение о проведении экстренной посадки в ближайшем аэропорту. Им оказалась Одесса.

На полосе самолет встретили сотрудники Госпогранслужбы и кинологи, проверили сумку и салон, однако ничего опасного не выявили.

После проведенной проверки самолет продолжил рейс.

Отметим, что по мнению Руслана Форостяка, в такой ситуации экипаж поступил совершенно правильно и достоин похвалы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 