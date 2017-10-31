Самолет из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Одессе

Как сообщил советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, причиной посадки стало то, что экипаж обратил внимание на то, что один из пассажиров подозрительно долго находился в кабинке туалета и вышел оттуда уже в другой одежде.

При осмотре кабинки там нашли непонятную сумку. В результате, командир турецкого экипажа принял решение о проведении экстренной посадки в ближайшем аэропорту. Им оказалась Одесса.

На полосе самолет встретили сотрудники Госпогранслужбы и кинологи, проверили сумку и салон, однако ничего опасного не выявили.

После проведенной проверки самолет продолжил рейс.

Отметим, что по мнению Руслана Форостяка, в такой ситуации экипаж поступил совершенно правильно и достоин похвалы.