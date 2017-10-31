В Одессе повысят стоимость питания в домах престарелых и соццентрах

Речь идет о гериатрическом доме милосердия имени святого целителя Пантелеймона, где теперь на четырехразовое питание выделят 90 гривен 63 копейки в день, центре социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места жительства – 41 гривну 68 копеек за двухразовое питание, а также за трехразовое питание детей в Центре реабилитации лиц с недостатками психофизического развития – 68 гривен 4 копейки и за двухразовое питание взрослых — 37 гривен 17 копеек.Таким образом, стоимость еды подорожает примерно на 16-17%. Интересно, что самое "дорогое" питание оказалось в доме престарелых, а вот в остальных учреждениях, в том числе и детских, оно значительно дешевле.В предыдущий раз эти цены пересматривали в феврале нынешнего года.