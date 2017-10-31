Попытка захвата военной части в Одессе: начальника задержали за бездействие

Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что после попытки захвата военной части в Одессе, 29 октября, задержаны исполняющий обязанности начальника части, а также часовой, который во время дежурства не выполнил свои обязанности и не применил оружие. Указано, что санкция статьи для часового - до 7 лет, для командира, совершившего служебную халатность - до 5 лет. Сейчас подозреваемые задержаны, суд Одессы выберет им меру пресечения. По словам Матиоса, одесский прокурор должен проверить законность решения о застройке объекта рядом с военной частью.