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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Попытка захвата военной части в Одессе: начальника задержали за бездействие

Категория: Новости / Происшествия

Попытка захвата военной части в Одессе: начальника задержали за бездействие

Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что после попытки захвата военной части в Одессе, 29 октября, задержаны исполняющий обязанности начальника части, а также часовой, который во время дежурства не выполнил свои обязанности и не применил оружие. Указано, что санкция статьи для часового - до 7 лет, для командира, совершившего служебную халатность - до 5 лет. Сейчас подозреваемые задержаны, суд Одессы выберет им меру пресечения. По словам Матиоса, одесский прокурор должен проверить законность решения о застройке объекта рядом с военной частью. 


Источник: РБК Украина



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