Из одесского суда эвакуировали свыше 300 людей

Сотрудников и посетителей Приморского суда на Бальковской вывели из издания в связи с сообщением о взрывчатке. О «минировании» суда полицию известили по телефону в 10:08. Специалисты, выехавшие на место, обследовали здание и прилегающую территорию. Ничего взрывоопасного не обнаружено, сообщили в областном управлении полиции. Как постоянно подчеркивают силовики, подобные «шутки» общественно опасны, поскольку «создают обстановку всеобщего страха, порождают панику, дестабилизируют работу государственных органов. А для проверки достоверности сведений и предупреждения негативных последствий привлекаются значительные финансовые и человеческие ресурсы». Наказание за ложный вызов – от двух до шести лет лишения свободы.