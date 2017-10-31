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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Из одесского суда эвакуировали свыше 300 людей

Категория: Новости / Происшествия

Из одесского суда эвакуировали свыше 300 людей

Сотрудников и посетителей Приморского суда на Бальковской вывели из издания в связи с сообщением о взрывчатке. О «минировании» суда полицию известили по телефону в 10:08. Специалисты, выехавшие на место, обследовали здание и прилегающую территорию. Ничего взрывоопасного не обнаружено, сообщили в областном управлении полиции. Как постоянно подчеркивают силовики, подобные «шутки» общественно опасны, поскольку «создают обстановку всеобщего страха, порождают панику, дестабилизируют работу государственных органов. А для проверки достоверности сведений и предупреждения негативных последствий привлекаются значительные финансовые и человеческие ресурсы». Наказание за ложный вызов – от двух до шести лет лишения свободы.


Источник: Вікна Одеса



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