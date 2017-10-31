В Одесской области детские шалости привели к смерти

В Одесской области погиб ребенок. По данным ведомства, трагедия произошла в селе Петропавловка, где двое 12-летних девочек решили прокатиться на подножке автомобиля, который развозил по магазинам продукты.

"Во время выезда автомобиля на дорогу девочки решили покататься и залезли на подножку задней части грузовика. Во время движения автомобиля они держались за ручку задней двери. Проехав, они соскочили с подножки. В результате падения дети получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в реанимационное отделение. От полученных телесных повреждений одна из девочек умерла", – пояснили в полиции.

Сам 34-летний водитель даже не заметил детей. Его остановили местные жители, которые и рассказали мужчине о происшествии. Сейчас правоохранители проводят проверку обстоятельств этого трагического события.