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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

Категория: Новости / Политика


Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

 

Тридцать первого октября в Генеральном консульстве  КНР в Одессе проходил круглый стол на тему: «XIX съезда КПК: Китай  и внешний мир». Участниками круглого стола были одесские ученые, представители экспертного сообщества, студенты одесских вузов.

В своем выступлении, обращенном к участникам круглого стола, Генеральный консул КНР в Одессе госпожа Чжао  Сянжун рассказала о том, как с 18 по 24 октября в Пекине проходил XIX съезд КПК о том, что съезд имеет эпохальное значение для Китая и китайского народа, так как он состоялся в ключевой момент развития социализма с китайской спецификой на решающем этапе полного построения среднезажиточного общества.

Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

«В связи с непрерывным повышением международного статуса и влияния страны на международной арене, Китай вносит все более ощутимый вклад в мировую экономику и глобальное развитие. XIX съезд КПК также оказал глубокое влияние на весь мир.

На съезде от имени ЦК КПК 18-го созыва генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин сделал доклад на тему «Добиться решающей победы в полном построении общества средней зажиточности, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху».

Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

В докладе содержится глубокий анализ перемен в нынешней ситуации в стране и за рубежом; ретроспектива и итоги работы за прошедшие 5 лет, а также перемены исторического значения; утвержден новый подход перехода социализма с китайской спецификой в новую эпоху; содержатся новые суждения об изменении основного противоречия в китайском обществе; намечены новые перспективы по двухэтапной реализации второй цели в рамках «Целей двух столетий»; выдвинута новая задача реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации; объявлено о начале нового пути партийного строительства в новую эпоху; всесторонне выявлены высшая мудрость и выдающиеся способности ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином по управлению страной; в полной мере отражены общее чаяние и воля всей Компартии и всего народа страны. Доклад имеет четкое содержание, обладает всеохватностью и высоким видением, а также идеологическим, стратегическим и направляющим характером. Доклад вселил веру в народ по всей стране, указал верное направление развития, предоставил уверенность в победе и продвижения вперед, несомненно, приведет китайскую нацию к еще более славному будущему.

Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

 Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в своем докладе подвел итоги новых достижений, достигнутых Китаем в развитии дипломатии за прошедшие 5 лет, утвердив тезис о том, что в новую эпоху социалистическая дипломатия с китайской спецификой должна стремиться к формированию новых международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и взаимной выгоде, а также рассматривать в качестве своей миссии создание сообщества человечества с общей судьбой.

Китай и Украина - добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, китайско-украинские отношения стратегического партнерства занимают достойное место во внешнеполитической доктрине Китая.

Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

Обращаясь к будущему, мы исполнены уверенности, что под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, отношения между нашими странами будут неуклонно и стабильно продвигаться вперед, что позволит совместными усилиями создать прекрасное будущее для всего человечества!», - отметила Генеральный консул КНР в Одессе госпожа Чжао  Сянжун.

Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

 

В теплой дружеской обстановке присутствующие обменявшись мнениями, обсудили итоги XIX съезда КПК, который, вне всякого сомнения, является судьбоносным событием не только для КНР, но и для всего мира. Так же, представители научной общественности города высказывали свои личные впечатления об успехах современного Китая, увиденные ими в различные годы во время пребывания в этой стране.

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Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК
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