Научная общественность города обсудила итоги XIX съезда КПК

Тридцать первого октября в Генеральном консульстве КНР в Одессе проходил круглый стол на тему: «XIX съезда КПК: Китай и внешний мир». Участниками круглого стола были одесские ученые, представители экспертного сообщества, студенты одесских вузов.

В своем выступлении, обращенном к участникам круглого стола, Генеральный консул КНР в Одессе госпожа Чжао Сянжун рассказала о том, как с 18 по 24 октября в Пекине проходил XIX съезд КПК о том, что съезд имеет эпохальное значение для Китая и китайского народа, так как он состоялся в ключевой момент развития социализма с китайской спецификой на решающем этапе полного построения среднезажиточного общества.

«В связи с непрерывным повышением международного статуса и влияния страны на международной арене, Китай вносит все более ощутимый вклад в мировую экономику и глобальное развитие. XIX съезд КПК также оказал глубокое влияние на весь мир.

На съезде от имени ЦК КПК 18-го созыва генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин сделал доклад на тему «Добиться решающей победы в полном построении общества средней зажиточности, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху».

В докладе содержится глубокий анализ перемен в нынешней ситуации в стране и за рубежом; ретроспектива и итоги работы за прошедшие 5 лет, а также перемены исторического значения; утвержден новый подход перехода социализма с китайской спецификой в новую эпоху; содержатся новые суждения об изменении основного противоречия в китайском обществе; намечены новые перспективы по двухэтапной реализации второй цели в рамках «Целей двух столетий»; выдвинута новая задача реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации; объявлено о начале нового пути партийного строительства в новую эпоху; всесторонне выявлены высшая мудрость и выдающиеся способности ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином по управлению страной; в полной мере отражены общее чаяние и воля всей Компартии и всего народа страны. Доклад имеет четкое содержание, обладает всеохватностью и высоким видением, а также идеологическим, стратегическим и направляющим характером. Доклад вселил веру в народ по всей стране, указал верное направление развития, предоставил уверенность в победе и продвижения вперед, несомненно, приведет китайскую нацию к еще более славному будущему.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в своем докладе подвел итоги новых достижений, достигнутых Китаем в развитии дипломатии за прошедшие 5 лет, утвердив тезис о том, что в новую эпоху социалистическая дипломатия с китайской спецификой должна стремиться к формированию новых международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и взаимной выгоде, а также рассматривать в качестве своей миссии создание сообщества человечества с общей судьбой.

Китай и Украина - добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, китайско-украинские отношения стратегического партнерства занимают достойное место во внешнеполитической доктрине Китая.

Обращаясь к будущему, мы исполнены уверенности, что под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, отношения между нашими странами будут неуклонно и стабильно продвигаться вперед, что позволит совместными усилиями создать прекрасное будущее для всего человечества!», - отметила Генеральный консул КНР в Одессе госпожа Чжао Сянжун.

В теплой дружеской обстановке присутствующие обменявшись мнениями, обсудили итоги XIX съезда КПК, который, вне всякого сомнения, является судьбоносным событием не только для КНР, но и для всего мира. Так же, представители научной общественности города высказывали свои личные впечатления об успехах современного Китая, увиденные ими в различные годы во время пребывания в этой стране.