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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

"ДОСТАВКА ИЗ КИТАЯ": Таможенники разоблачили группу контрабандистов из Одессы.

Категория: Новости

"ДОСТАВКА ИЗ КИТАЯ": Таможенники разоблачили группу контрабандистов из Одессы.

Суд арестовал 450 миллионов  гривен со счетов двух десятков одесских компаний по подозрению в таможенных сделках. В сговоре с судьями и таможенниками фирмы-однодневки занижали стоимость товаров из Китая, которые завозили в Украину.В Государственной фискальной службе говорят, что эта преступная схема действует уже много лет.   

"Так называемые фирмы-прокладки заявляли значительно заниженную таможенную стоимость по ряду товаров. А именно - это обувь, ткани, сумки. Таможенник, получив данную декларацию, корректировал ее, в результате данный товар выходил в свободное обращение. Сумма, опять же, корректировалась за счет определения суда и средства, которые находились на счетах таможни, соответствующим образом списывались. и по решению суда должны возвращаться на счета данных предприятий ", - и.о. . председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.


Источник: 5 Канал



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