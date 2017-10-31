На сайте Верховной Рады обновили раздел "Законодательство Украины"

К базе данных законодательства Украины ежедневно обращаются не менее 250 тысяч пользователей из Украины и всего мира.

Как напоминает пресс-служба парламента, база данных содержит все документы Верховной Рады, президента, Кабинета министров, министерств и ведомств; международные и исторические документы, разделы "Терминология законодательства", "Аннотации на английском языке", "Первичные документы" и тому подобное. К ним ежедневно обращаются не менее 250 тысяч пользователей из Украины и всего мира.

"Учитывая важность данного ресурса для общества и с целью обеспечения более удобного пользования, адаптации всех видов устройств и операционных систем, отныне изменен и осовременен внешний вид, улучшена навигация, добавлена визуализацию статистики по структуре списков и тому подобное", - говорится в сообщении.

Страницы раздела интегрированы с социальными сетями, а документы можно не только сохранять, но и делать на них ссылки согласно ГОСТ 8302:2015.