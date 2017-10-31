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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Перед внеочередной сессией возле одесской мэрии усилили меры безопасности.

Категория: Новости

Перед внеочередной сессией возле одесской мэрии усилили меры безопасности.

Сегодня в 16:00 началась внеочередная сессия Одесского городского совета, на которой депутаты рассмотрят вопрос о выделении из городского бюджета 95 млн грн для погашения долгов Одесской ТЭЦ перед НАК «Нефтегаз Украины».

За полчаса до начала собрания на Думскую площадь стянули дополнительные силы правоохранителей, по периметру дежурят полицейские машины. Тем временем обстановка возле мэрии на данное время совершенно спокойная. Кроме журналистов и правоохранителей на площади больше никого нет.

Напомним, что погашение долга ТЭЦ является необходимым условием НАК «Нефтегаз» для подачи лимитов данному предприятию, которое обеспечивает теплом центр Одессы. Ранее оно уже было признано банкротом и ТЭЦ пытались продать, но торги сорвались.  


Источник: Одесса-Медиа



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