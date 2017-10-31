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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Пьяный водитель наехал на людей в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия

Пьяный водитель наехал на людей в Одесской области

Правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на группу людей на обочине, в результате чего погибла 15-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

26-летний водитель автомобиля «Renault Laguna» после ДТП скрылся с места происшествия. Пострадали все 4 пешехода — одна девушка погибла, все остальные попали в больницу. Полицейские нашли и задержали водителя. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.


Источник: Пушкинская.net



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