Пьяный водитель наехал на людей в Одесской области

Правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на группу людей на обочине, в результате чего погибла 15-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

26-летний водитель автомобиля «Renault Laguna» после ДТП скрылся с места происшествия. Пострадали все 4 пешехода — одна девушка погибла, все остальные попали в больницу. Полицейские нашли и задержали водителя. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.