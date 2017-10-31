В Черном море затонул турецкий сухогруз Bilal Bal, на борту которого находились 11 членов экипажа.

"Сигнал бедствия был получен рано утром сегодня, 1 ноября 2017 года. Судно затонуло на расстоянии 12 морских миль от деревни Агва. Сухогруз перевозил чугун из порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эрегли", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, подводная лодка определила местонахождение тонущего корабля. На поиски экипажа отправились три лодки береговой охраны Турции. Отмечается, что в Черном море нашли тела 4 членов экипажа, а также были найдены 5 пустых спасательных шлюпок и спасательные жилеты. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, причина кораблекрушения неизвестна. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается. Поскольку в месте крушения глубина достигает 20-24 километра, и температура морской воды в этом регионе очень низкая, существует риск переохлаждения для пропавших членов экипажа.