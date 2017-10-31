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  • Дата: Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09

Количество тепла, используемое для обогрева жилых домов будет сокращаться

Категория: Новости


Количество тепла, используемое для обогрева жилых домов будет сокращаться

Об этом первый вице-мэр Анатолий Орловский. По его словам, это напрямую связано с установкой в многоквартирных домах счетчиков расходов тепла.

«На сегодняшний день такими счетчиками оснащены 70% таких домов, а в будущем году мы планируем обеспечить теплосчетчиками 100% многоквартирных домов!»

По его словам, «…при этом уже наблюдается ситуация, когда жители домов, где установлены счетчики, в основном ОСМД совместно решают не включать отопление, пока погода позволяет этого не делать. В результате количество газа на выработку тепла будет уменьшаться и соответственно сокращаться и наши расходы на газ!»

Отметим, что эта практика полностью соответствует ситуации с отоплением в городах Европы и Америки. Однако там жители имеют возможность самостоятельно устанавливать температуру отопления непосредственно в своих квартирах. К сожалению, из-за конструктивных особенностей отечественной системы отопления такой возможности не предоставляет.



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