В Одесской области два ребенка попали под колеса грузовика. Один ребенок погиб

Трагедия произошла накануне в селе Петропавловка Саратского района. Там две 12-ти летние девочки решили прокатиться на подножке грузовика «Mercedes-Benz», который развозил продукты.

Однако при попытке соскочить с подножки на ходу дети попали под колеса. В результате обе девочки получили серьезные травмы и были доставлены в реанимацию. К сожалению, от полученных ранений одна девочка погибла.

Отметим, что сам тридцати четырех летний водитель грузовика вообще не заметил происшествия и был остановлен местными жителями, ставшими свидетелями происходящего.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности движения). Проводится расследование.