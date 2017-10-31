 
Информация к новости
  • Просмотров: 101
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одесской области два ребенка попали под колеса грузовика. Один ребенок погиб

Категория: Новости


В Одесской области два ребенка попали под колеса грузовика. Один ребенок погиб

Трагедия произошла накануне в селе Петропавловка Саратского района. Там две 12-ти летние девочки решили прокатиться на подножке грузовика «Mercedes-Benz», который развозил продукты.

Однако при попытке соскочить с подножки на ходу дети попали под колеса. В результате обе девочки получили серьезные травмы и были доставлены в реанимацию. К сожалению, от полученных ранений одна девочка погибла.

Отметим, что сам тридцати четырех летний водитель грузовика вообще не заметил происшествия и был остановлен местными жителями, ставшими свидетелями происходящего.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности движения). Проводится расследование.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 