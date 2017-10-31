Задержан гражданин, который подговаривал курсанта Военной академии украсть автомат Калашникова и ручные гранаты

Сегодня, 1 ноября, военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с работниками Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Одесской области задержан гражданин, который подстрекал курсанта Военной академии в г. Одессе за денежное вознаграждение совершить похищение из военного учебного заведения военного стрелкового оружия и боеприпасов, в частности 5,45 мм автомат Калашникова и магазины к нему, ручные гранаты, 9 мм и 5,45 мм, патроны.

Досудебным расследованием установлено, что в ходе общения гражданин продемонстрировал курсанту 9-мм пистолет Макарова, а также сообщил о наличии у него двух 5,45-мм автоматов Калашникова.

Во время контролируемой правоохранителями передачи «заказанного» за 13 тыс. грн. и 1,2 тыс. долл. оружия и боеприпасов гражданин был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия продолжаются обыски.

Военная прокуратура Одесского гарнизона решает вопрос о сообщении гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.