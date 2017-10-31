Скончался одесский кинематографист Вадим Костроменко

На 84-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Украины Вадим Костроменко – украинский режиссер, оператор, сценарист, писатель, директор одесского Музея кино.

Свыше 60 лет Вадим Костроменко посвятил Одесской киностудии. Как оператор снял 13 художественных фильмов, в том числе вместе с Марленом Хуциевым работал над легендарной лентой «Весна на Заречной улице». Его самыми известными режиссерскими работами стали художественные фильмы «Квартет Гварнери» (1978 г.) и «Секретный фарватер» (1986 г.). Кинематографист работал с Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко, Петром Тодоровским, Николаем Рыбниковым, Натальей Фатеевой, Юрием Соломиным, Николаем Кузнецовым и многими другими мастерами кино. «Коллектив Одесской киностудии скорбит в связи с тяжелой утратой и выражает соболезнования и поддержку родным и близким Вадима Васильевича», – говорится в сообщении пресс-службы студии. Прощание с Вадимом Костроменко состоится 3 ноября на Одесской киностудии (Французский бульвар, 33). Траурная церемония начнется в 11:00. Светлая память.