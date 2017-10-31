Теплу в центре города быть!

Депутаты городского совета в ходе внеочередной единогласно сессии приняли решение о выделении из городского бюджета 95 миллионов гривен для частичного погашения задолженности городской ТЭЦ перед НАК «Нефтегазом». После чего НАК предоставит ТЭЦ долгожданные номинации на газ.

Что, собственно, и позволит начать отопительный сезон в центральной части Одессы.

Правда, поскольку ТЭЦ является не коммунальным, а государственным предприятием, то выделить средства напрямую депутаты не могли.

Поэтому, по словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, пришлось провести «многоходовку». В результате которой средства выделяются коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы», которое в счет своей задолженности передает их ТЭЦ, а та, в свою очередь, перенаправляет их «Нефтегазу».

Отметим, что по информации Анатолия Орловского, находящаяся в состоянии хронического банкротства и ликвидации ТЭЦ, тем не менее, технически вполне способна осуществлять подачу тепла в центральную часть города.