В Одессе ребенок получил 50% ожогов тела от удара током

И причиной тому снова стали не природные явления, а собственная неосторожность.

По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, накануне 12-ти летний ребенок на станции Сортировочная залез на крышу вагона, где от контактной сети получил удар мощный удар током.

В результате подросток получил ожоги 50% тела и в критическом состоянии госпитализирован в ожоговом отделении ГКБ №10.

Напомним, что всего несколько дней назад от удара током в трансформаторной подстанции скончался 14-ти летний воспитанник детского центра «Жемчужинка».