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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе ребенок получил 50% ожогов тела от удара током

Категория: Новости


В Одессе ребенок получил 50% ожогов тела от удара током

И причиной тому снова стали не природные явления, а собственная неосторожность.

По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, накануне 12-ти летний ребенок на станции Сортировочная залез на крышу вагона, где от контактной сети получил удар мощный удар током.

В результате подросток получил ожоги 50% тела и в критическом состоянии госпитализирован в ожоговом отделении ГКБ №10.

Напомним, что всего несколько дней назад от удара током в трансформаторной подстанции  скончался 14-ти летний воспитанник детского центра «Жемчужинка».



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