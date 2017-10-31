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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Экс-кандидата в мэры Одессы Александра Боровика снова лишили гражданства

Категория: Новости


Экс-кандидата в мэры Одессы Александра Боровика снова лишили гражданства

Высший Административный суд Украины подтвердил законность распоряжения Президента о лишении гражданства бывшего советника губернатора и депутата городского совета Александра Боровика.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Однако, как выяснилось, это еще не конец истории. По информации адвоката Александра Боровика, он намерен продолжить судебные тяжбы и уже готовит иск в Верховный суд Украины.

Напомним, что Александр Боровик был лишен президентом Украины гражданства на основании того, что он продолжал оставаться гражданином Германии, и не отказался от немецкого гражданства в установленные сроки.



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