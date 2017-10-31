Экс-кандидата в мэры Одессы Александра Боровика снова лишили гражданства

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Высший Административный суд Украины подтвердил законность распоряжения Президента о лишении гражданства бывшего советника губернатора и депутата городского совета Александра Боровика.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Однако, как выяснилось, это еще не конец истории. По информации адвоката Александра Боровика, он намерен продолжить судебные тяжбы и уже готовит иск в Верховный суд Украины.
Напомним, что Александр Боровик был лишен президентом Украины гражданства на основании того, что он продолжал оставаться гражданином Германии, и не отказался от немецкого гражданства в установленные сроки.