Экс-кандидата в мэры Одессы Александра Боровика снова лишили гражданства

Высший Административный суд Украины подтвердил законность распоряжения Президента о лишении гражданства бывшего советника губернатора и депутата городского совета Александра Боровика.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Однако, как выяснилось, это еще не конец истории. По информации адвоката Александра Боровика, он намерен продолжить судебные тяжбы и уже готовит иск в Верховный суд Украины.

Напомним, что Александр Боровик был лишен президентом Украины гражданства на основании того, что он продолжал оставаться гражданином Германии, и не отказался от немецкого гражданства в установленные сроки.