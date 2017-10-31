Одесский Припортовый завод приступил к работе после полугодичного простоя

Одесский припортовый завод возобновил работу по перевалке аммиака и производстве карбамида. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Госимущества.

Что же касается перспектив приватизации предприятия, то уже до конца ноября будет определена стартовая цена предприятия, после чего начнется прием заявок потенциальных участников конкурса, а сами торги планируют провести уже весной 2018 года.

Напомни, что за последние два года пытались продать уже дважды, но оба конкурса были отменены из-за отсутствия участников.

По мнению экспертов, одной из причин тому стала скандальная атмосфера, созданная вокруг предприятия при активном участии бывшего губернатор области Михаила Саакашвили.