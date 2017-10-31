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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Вопрос о теплоснабжении района Шкодовой горы может быть решен уже в конце этой недели

Категория: Новости


Вопрос о теплоснабжении района Шкодовой горы может быть решен уже в конце этой недели

Такую информацию озвучил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

Правда, решение это должно быть принято уже на правительственном уровне. Он сообщил, что уже 3 ноября на заседании Кабмина должен быть решен вопрос о предоставлении права компании «Укртранснефтепродукт» запустить котельную, расположенную на территории НПЗ, имущество которого сейчас сохраняется компанией.

«В случае положительного решения отопление в районе может быть подано в течение недели!», — отметил чиновник.

Напомним, что единственным источником подачи тепла в дома, расположенные на Шкодовой горе является ведомственная котельная НПЗ, расположенная на территории предприятия.



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