Вопрос о теплоснабжении района Шкодовой горы может быть решен уже в конце этой недели

Такую информацию озвучил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

Правда, решение это должно быть принято уже на правительственном уровне. Он сообщил, что уже 3 ноября на заседании Кабмина должен быть решен вопрос о предоставлении права компании «Укртранснефтепродукт» запустить котельную, расположенную на территории НПЗ, имущество которого сейчас сохраняется компанией.

«В случае положительного решения отопление в районе может быть подано в течение недели!», — отметил чиновник.

Напомним, что единственным источником подачи тепла в дома, расположенные на Шкодовой горе является ведомственная котельная НПЗ, расположенная на территории предприятия.