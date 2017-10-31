 
Информация к новости
  • Просмотров: 76
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Выделение 95 миллионов для обеспечения отопления центра города не повлияет на финансирование других статей расходов

Категория: Новости


Выделение 95 миллионов для обеспечения отопления центра города не повлияет на финансирование других статей расходов

Об этом в ходе внеочередной сессии горсовета сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, «…девяносто миллионов мы взяли из бюджета развития, где они числились, как нераспределенные средства. А еще пять миллионов смогли изыскать в Общем фонде!»

Таким образом, по ее словам, «…выделение этих средств никак не повлияет на финансирование других статей расходов!»

Напомним, что решение о выделении 95 миллионов гривен для КП «Теплоснабжения города Одесса» для частичного погашения задолженности перед ТЭЦ, которая, в свою очередь, частично погасит за счет этих средств свои долги перед «Нефтегазом» и получит номинации газа для отопления всей центральной части Одессы. А там не только находятся многие социальные объекты, но и проживают до трехсот тысяч одесситов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 