Выделение 95 миллионов для обеспечения отопления центра города не повлияет на финансирование других статей расходов

Об этом в ходе внеочередной сессии горсовета сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, «…девяносто миллионов мы взяли из бюджета развития, где они числились, как нераспределенные средства. А еще пять миллионов смогли изыскать в Общем фонде!»

Таким образом, по ее словам, «…выделение этих средств никак не повлияет на финансирование других статей расходов!»

Напомним, что решение о выделении 95 миллионов гривен для КП «Теплоснабжения города Одесса» для частичного погашения задолженности перед ТЭЦ, которая, в свою очередь, частично погасит за счет этих средств свои долги перед «Нефтегазом» и получит номинации газа для отопления всей центральной части Одессы. А там не только находятся многие социальные объекты, но и проживают до трехсот тысяч одесситов.