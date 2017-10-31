В Одессе задержали серийного грабителя, находящегося в розыске

В Одессе задержали серийного грабителя, долгое время находившегося в розыске. Последней его жертвой стал мужчина на остановке, которому преступник предложил вместе выпить.Грабитель познакомился с 30-летним мужчиной на остановке и предложил вместе выпить в соседнем заброшенном доме. Одессит согласился. В "заброшке" грабитель ударил нового знакомого по голове, тот упал. Преступник забрал у мужчины телефон и деньги.

Когда полицейские задержали грабителя, оказалось, что он уже долгое время находится в розыске за аналогичные преступления в Измаиле.Кроме того, 24-летний грабитель причастен и к серии грабежей в Одессе.

По данным фактам начато уголовное производство. Правоохранители просят жертв преступника обратиться в Портофранковское отделение полиции по телефону 779-49-66 или на спецлинию "102".