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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе задержали серийного грабителя, находящегося в розыске

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе задержали серийного грабителя, долгое время находившегося в розыске. Последней его жертвой стал мужчина на остановке, которому преступник предложил вместе выпить.Грабитель познакомился с 30-летним мужчиной на остановке и предложил вместе выпить в соседнем заброшенном доме. Одессит согласился. В "заброшке" грабитель ударил нового знакомого по голове, тот упал. Преступник забрал у мужчины телефон и деньги.

Когда полицейские задержали грабителя, оказалось, что он уже долгое время находится в розыске за аналогичные преступления в Измаиле.Кроме того, 24-летний грабитель причастен и к серии грабежей в Одессе.

По данным фактам начато уголовное производство. Правоохранители просят жертв преступника обратиться в Портофранковское отделение полиции по телефону 779-49-66 или на спецлинию "102".


Источник: УСИ Одесса



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