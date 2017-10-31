 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе госрегистратора-взяточницу могут посадить на 5 лет

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе госрегистратора-взяточницу могут посадить на 5 лет

Одесская прокуратура Малиновского района направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы агентства приватизации, которая требовала и получила денежное вознаграждение за оперативную работу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В августе этого года сотрудница КП «Городское агентство по приватизации жилья» требовала и получила от одессита 1 тыс. долларов за быстрое оформление и согласование свидетельства о праве собственности на квартиру. Женщину задержали «на горячем» во время получения взятки. 

За получение неправомерной выгоды взяточнице грозит от двух до пяти лет лишения свободы.


Источник: Одесса Медиа



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 