В Одессе госрегистратора-взяточницу могут посадить на 5 лет

Одесская прокуратура Малиновского района направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы агентства приватизации, которая требовала и получила денежное вознаграждение за оперативную работу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В августе этого года сотрудница КП «Городское агентство по приватизации жилья» требовала и получила от одессита 1 тыс. долларов за быстрое оформление и согласование свидетельства о праве собственности на квартиру. Женщину задержали «на горячем» во время получения взятки.

За получение неправомерной выгоды взяточнице грозит от двух до пяти лет лишения свободы.