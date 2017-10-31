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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Мужчине жаткой отрезало ноги при уборке кукурузы на севере Одесщины

Категория: Новости / Происшествия

Мужчине жаткой отрезало ноги при уборке кукурузы на севере Одесщины

Сотрудник сельхозпредприятия лишился ног во время уборки кукурузы в селе Севериновка Ивановского района Одесской области. Происшествие случилось 31 октября. 48-летний водитель сельхозпредприятия "Мирное" на грузовике отвозил на ток початки кукурузы.

Каким образом он попал под жернова жатки – до сих пор неизвестно, это выясняет комиссия.

Ждать скорую помощь пострадавшему пришлось около часа, однако мужчина сумел преодолеть болевой шок и выжил.

В настоящее время он находится в одной из одесских больниц. Медики еще борются за то, чтобы сохранить мужчине хотя бы одну ногу.


Источник: Трасса Е-95



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