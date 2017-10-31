 
Информация к новости
  • Просмотров: 93
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Полиция открыла уголовное производство по факту вчерашнего пожара в одесском санатории "Красные зори" в Одессе

Категория: Новости / Происшествия

Полиция открыла уголовное производство по факту вчерашнего пожара в одесском санатории "Красные зори" в Одессе

Полиция открыла уголовное производство по факту вчерашнего пожара в санатории "Красные зори" в Одессе. Об этом сообщил советник главы областного управления Нацполиции Руслан Форостяк.

"Площадь пожара охватила почти 500 кв. метров. В результате пожара этот комплекс выгорел дотла. Во время локализации пожара сотрудникам ГосЧС пришлось эвакуировать жителей близлежащих частных домов, которые окружали этот санаторий. Пожарные локализовали огонь. Обошлось без пострадавших. По факту пожара открыто уголовное производство по признакам ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных правил пожарной безопасности)", - пояснил он.

В настоящее время ведутся следственные действия сотрудниками ГосЧС и полицейскими районного отделения полиции.

Напомним, вчера в Одессе произошел пожар в санатории "Красные зори". Горел двухэтажный заброшенный корпус учреждения. Из-за пожара были эвакуированы жители соседних домов.


Источник: 112UA



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 