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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

С начала отопительного сезона коммунальщики обнаружили уже более десятка прорывов теплосетей.

Категория: Новости


С начала отопительного сезона коммунальщики обнаружили уже более десятка прорывов теплосетей.

Об этом сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

Впрочем, по его словам, большая часть этих прорывов уже ликвидирована. «На улице Мечникова еще продолжаются работы, но они не промешают началу отопительного сезона, как только заработает одесская ТЭЦ», - отметил чиновник.

Кроме того, ведутся ремонтные работы так же и на улице Посмитного.

Отметим, что по информации мэрии всего во время проведения гидравлических испытаний было выявлено и устранено около тысячи двухсот прорывов сетей.



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