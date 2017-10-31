"Нападение" на воинскую часть в Одессе: суд принял решение по командиру

Временно исполняющий обязанности командира воинской части на территории аэродрома "Школьный" в Одессе, который не обеспечил отпора нападавшим, Приморский районный суд города отправил под круглосуточный домашний арест.

"Прокуратура настаивала на содержании под стражей, но суд избрал домашний арест", – отметили в суде.

При этом сослуживцы арестованного заявили, что военный исполнял обязанности командира воинской части всего один день.

В настоящее время ему инкриминируют статью "бездействие военной власти в условиях военного положения или в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия", ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 29 октября около 40 неизвестных в масках попытались совершить "захват" части территории военного объекта в Одессе. Военные называют эти действия рейдерским захватом.

В свою очередь в местной полиции объяснили, что территория, на которой произошел инцидент, принадлежит не военным, а некому предпринимателю, у которого есть соответствующие документы.

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что командир части был обязан отдать приказ о стрельбе на поражение, при том, что караульные ходили по территории безоружными.