Министры образования Украины и Болгарии совместно открыли кабинет по изучению языков в одесской школе. И проговорили о языках

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и ее болгарский коллега Красимир Валчев торжественно открыли лингафонный кабинет в одесской средней школе №31 с углубленным изучением болгарского языка.

На средства, собранные болгарским посольством и меценатами кабинет оборудовали современной интерактивной доской и шестнадцатью компьютерами.

Как особо отметила Лилия Гриневич, «мы возвращаемся в европейскую семью, поэтому изучению языков Евросоюза нужно уделять максимум внимания!»

В свою очередь, присутствующий на мероприятии губернатор Одесской области Максим Степанов подчеркнул, что в столь многонациональном регионе «…важно сохранять все культуры, а главной составляющей культуры является язык!»

Добавим, что по информации, озвученной на телеканале «NewsOne», министры двух стран обговорили и т.н. «языковый вопрос». При этом якобы сошлись на том, что в школах в местах компактного проживания болгарской диаспоры (которая, кстати, в Одесской области является крупнейшей в мире) дети и подростки имели возможность постигать школьные предметы как на родном, так и государственном языке, что необходимо для того, чтобы этнические болгары, проживающие на территории Украины, усвоили государственный язык.