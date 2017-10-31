По делу о пожаре в Виктории проведут следственный эксперимент

По делу о пожаре в одесском детском лагере Виктория проведут следственный эксперимент, в рамках которого воссоздадут события непосредственно перед трагедией. Об этом стало известно на заседании временной комиссии по изучению обстоятельств пожара, сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

"В ближайшее время запланирован следственный эксперимент. Мы будем воссоздавать события, а именно как проходила последняя планерка в заведении перед пожаром", - сообщил замначальника отдела процессуального руководства областной прокуратуры Олег Хорсуненко, добавив, что правоохранители допросили множество свидетелей, включая некоторых детей.

Прокурор также проинформировал, что Государственная фискальная служба изучает финансовые документы, касающиеся реконструкции лагеря.

На заседании комиссии отмечалось, что к расследованию уголовных дел по факту пожара привлекают активистов и родителей детей, находившихся в лагере.

В целом правоохранители назначили 28 судебных экспертиз по делу о пожаре в лагере.