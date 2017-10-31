В Одесском Доме ребенка провели яркий осенний праздник.

В настоящее время в специализированном Доме ребенка №1 находятся 87 детей в возрасте до 7 лет с неврологическими и другими заболеваниями. Малыши обеспечены необходимой медицинской помощью, лекарствами, средствами гигиены. Совместно с городскими социальными службами проводится постоянная работа по усыновлению детей и передаче их в семьи.

2 ноября 2017 года для воспитанников Одесского специализированного Дома ребенка №1 провели красочный осенний праздник. Малышам показали интересное костюмированное представление, а в конце утренника каждый ребенок получил подарок.

«Наши дети очень талантливы и с удовольствием принимают участие в праздниках. Спасибо всем друзьям Дома ребенка, которые помогают дарить тепло и радость этим малышам», — отметила главный врач Дома ребенка №1 Валентина Карташова.