Избрание меры пресечения мэру Вилково: суд обязал Матвея Иванова являться к следователю по первому требованию.

В среду, 1 ноября, в Килийском горрайонном суде состоялось отложенное ранее судебное заседание по избранию меры пресечения мэру Вилково Матвею Иванову, который подозревается в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В отличии от первого раза, когда Иванов на суд не явился, вчера он присутствовал на заседании и сообщил, что не намерен скрываться от органов досудебного расследования или суда.

Прокуратура ходатайствовала об избрании мэру Вилково меры пресечения в виде домашнего ареста, а также его отстранении от должности.

В свою очередь, Матвей Иванов заявил, что в связи с его поражением на выборах главы Вилковской ОТГ в скором временем он и так перестанет занимать должность городского головы. Кроме того, Иванов и его адвокат просили суд не назначать домашний арест, так как мэру нужно будет искать другую работу и для этого, возможно, посещать другие города.

В итоге, суд частично удовлетворил требования прокуратуры, обязав Матвея Иванова являться к следователю или в суд по первому требованию.

Также в скором времени мэр Вилково будет снят с розыска.