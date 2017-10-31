"ЗАХВАТ" ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В ОДЕССЕ: 22-летнему часовому избрана мера пресечения

Круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей - в Одесской области избрана мера пресечения солдату, который должен был защищать военную часть от "титушек" застройщика, которые ворвались на территорию аэродрома "Школьный". Прокуратура обвиняет 22-летнего часового в нарушении устава караульной службы. Настаивают, что он должен был применить автомат Калашникова и 60 патронов, которые получил, когда заступал на пост. Однако почему-то этого не сделал. Сторона же защиты объясняет: солдат получил приказ командира - оружие не применять.

"Гражданские лица в балаклавах прибыли на военную часть, проникли на ее территорию и начали демонтаж железного забора. Подозреваемый Аведенко прибыл на место происшествия без оружия и боеприпасов, противореча действующим уставам", - отметил военный прокурор Назар Галузинский.

В свою очередь, адвокат подозреваемого отмечает: "Я понимаю, что есть устав, есть требования, он их придерживался, он на очередной наряд вышел с оружием. Но у него был приказ - не применять ни оружие, ни физическую силу в коем случае".