«Светлая жизнь» ценой транспортного коллапса

Движение по стратегической трассе «Одесса-Николаев» накануне было заблокировано более, чем на час.

Причиной стало перекрытие трассы жителями села Петровка Николаевского района, которые таким способом протестовали против того, что в их домах больше недели нет электричества.

Как выяснилось причиной «массового затемнения» стало то, что неизвестный ночью слил масло из местного трансформатора.

По словам местных жителей, они неоднократно сигнализировали о сложившейся ситуации в районную администрацию, полицию и облэнерго. Однако никакой реакции так и не дождались.

В конечном итоге жителей уговорили разблокировать дорогу под честное слово, что уже на следующий день подача электроэнергии будет возобновлена.

И, по информации Николаевской ОГА, энергетики слово сдержали. Трансформатор был заменен и подача электроэнергии возобновлена.