ДТП с тремя пострадавшими произошло накануне в Измаиле

По информации ИА «Трасса-95» на улице Савицкого автомобиль «ЗАЗ» столкнулся с «Toyota».

После столкновения «Toyota» съехала с дороги и перевернулась на крышу.

В результате происшествия пострадали водитель автомобиля «ЗАЗ», а также два пассажира «Toyota».

Проводится расследование. По предварительным данным виновником происшествия стал водитель автомобиля «ЗАЗ», который не уступил дорогу «Toyota», как того требовали в сложившейся ситуации правила дорожного движения.