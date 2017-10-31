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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

ДТП с тремя пострадавшими произошло накануне в Измаиле

Категория: Новости


ДТП с тремя пострадавшими произошло накануне в Измаиле

По информации ИА «Трасса-95» на улице Савицкого автомобиль «ЗАЗ» столкнулся с «Toyota».

После столкновения «Toyota» съехала с дороги и перевернулась на крышу.

В результате происшествия пострадали водитель автомобиля «ЗАЗ», а также два пассажира «Toyota».

Проводится расследование. По предварительным данным виновником происшествия стал водитель автомобиля «ЗАЗ», который не уступил дорогу «Toyota», как того требовали в сложившейся ситуации правила дорожного движения.



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