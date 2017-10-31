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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Старопортофранковский сквер назовут в честь немецкого города?

Категория: Новости

Старопортофранковский сквер назовут в честь немецкого города?

Власти Одессы намерены изменить наименование Старопортофранковского сквера. Он будет называться "сквер Регенсбург" в честь немецкого города-побратима Одессы, который регулярно оказывает Одессе помощь и поддержку.

Данное решение уже одобрено историко-топонимической комиссией горсовета. 

Напомним, что в июне текущего года обер-бургомистр Регенсбурга Гертруда Мальц-Шварцфишер и первый вице-мэр Анатолий Орловский приняли решение о совместном проектировании и создание в Одессе "Регенсбург-аллеи" на месте Старопортофранковского сквера на одноименой улице.


Источник: Трасса Е-95



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