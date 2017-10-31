Старопортофранковский сквер назовут в честь немецкого города?

Власти Одессы намерены изменить наименование Старопортофранковского сквера. Он будет называться "сквер Регенсбург" в честь немецкого города-побратима Одессы, который регулярно оказывает Одессе помощь и поддержку.

Данное решение уже одобрено историко-топонимической комиссией горсовета.

Напомним, что в июне текущего года обер-бургомистр Регенсбурга Гертруда Мальц-Шварцфишер и первый вице-мэр Анатолий Орловский приняли решение о совместном проектировании и создание в Одессе "Регенсбург-аллеи" на месте Старопортофранковского сквера на одноименой улице.