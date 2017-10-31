В Одессе женщина мошеннически завладела 2-комнатной квартирой

Одесская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении лица, причастного к незаконным сделкам с жильём.

В ходе досудебного расследования правоохранители сообщили о подозрении гражданке в изготовлении и использовании поддельного документа и завладении чужим имуществом путём обмана (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Выяснилось, что женщина мошеннически завладела 2-комнатной квартирой по улице Крымской, владелица которой умерла в сентябре 2015 года.

Убедившись, что никто не обратился к нотариусу о принятии имущества в наследство, женщина подделала договор купли–продажи квартиры, якобы заключённый в 2010 году. В дальнейшем на основании фальшивого документа она зарегистрировала право собственности на указанную квартиру.

По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на жильё.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.