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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе женщина мошеннически завладела 2-комнатной квартирой

Категория: Новости

В Одессе женщина мошеннически завладела 2-комнатной квартирой

Одесская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении лица, причастного к незаконным сделкам с жильём.

В ходе досудебного расследования правоохранители сообщили о подозрении гражданке в изготовлении и использовании поддельного документа и завладении чужим имуществом путём обмана (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Выяснилось, что женщина мошеннически завладела 2-комнатной квартирой по улице Крымской, владелица которой умерла в сентябре 2015 года.
Убедившись, что никто не обратился к нотариусу о принятии имущества в наследство, женщина подделала договор купли–продажи квартиры, якобы заключённый в 2010 году. В дальнейшем на основании фальшивого документа она зарегистрировала право собственности на указанную квартиру.
По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на жильё.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.


Источник: Таймер



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