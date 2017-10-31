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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесская область: Назначения в судейском корпусе

Категория: Новости

Одесская область: Назначения в судейском корпусе

Президент Украины Петр Порошенко произвел назначения в судейском корпусе Одесчины.

Так, Указом Главы государства от 2 ноября №347/2017 судьёй хозяйственного суда Одесской области назначен Андрей Алексеев. Указом от 2 ноября №349/2017 судьями того же хозяйственного суда назначены Сергей Гут, Юлия Невингловская, Екатерина Погребная.

Указом от 2 ноября №348/2017 в местных общих судах назначены на должности судей:  

Ананьевский  районный суд - Лима  Надер, Белгород-Днестровский  горрайсуд – Сергей Савицкий, Измаильский горрайсуд – Татьяна Пащенко, Овидиопольский райсуд — Евгений Козырский, Фрунзовский райсуд – Вячеслав Тростенюк, Киевский райсуд Одессы – Ирина Литвинова, Приморский райсуд Одессы – Роман Гончаров.

Указом от 2 ноября №350/2017 судьями Одесского окружного административного суда назначены Олег Белостоцкий, Людмила Бойко, Анатолий Радчук, Елена Соколенко, Маргарита Цховребова, Людмила Юхтенко.


Источник: Рупор Одессы



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