Одесская область: Назначения в судейском корпусе

Президент Украины Петр Порошенко произвел назначения в судейском корпусе Одесчины.

Так, Указом Главы государства от 2 ноября №347/2017 судьёй хозяйственного суда Одесской области назначен Андрей Алексеев. Указом от 2 ноября №349/2017 судьями того же хозяйственного суда назначены Сергей Гут, Юлия Невингловская, Екатерина Погребная.

Указом от 2 ноября №348/2017 в местных общих судах назначены на должности судей:

Ананьевский районный суд - Лима Надер, Белгород-Днестровский горрайсуд – Сергей Савицкий, Измаильский горрайсуд – Татьяна Пащенко, Овидиопольский райсуд — Евгений Козырский, Фрунзовский райсуд – Вячеслав Тростенюк, Киевский райсуд Одессы – Ирина Литвинова, Приморский райсуд Одессы – Роман Гончаров.

Указом от 2 ноября №350/2017 судьями Одесского окружного административного суда назначены Олег Белостоцкий, Людмила Бойко, Анатолий Радчук, Елена Соколенко, Маргарита Цховребова, Людмила Юхтенко.