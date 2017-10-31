Пассажир, из-за которого произошла экстренная посадка самолета в Одессе, отрицает свою вину

Пассажир самолета, направлявшегося из Москвы в Турцию, из-за которого пришлось совершить экстренную посадку, требует опровергнуть информацию, будто его действия могли вызвать подозрения у экипажа и других пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Мужчина настаивает, что находился в туалетной кабинке длительное время из-за естественных потребностей, а дальнейшее развитие событий, когда ему связали руки и заподозрили в намерении совершить теракт – это нарушение его прав и свобод, а также превышение полномочий экипажа.

Следует отметить, что на момент, когда самолет сел в аэропорту в Одессе, руки у пассажира были связаны медицинскими жгутами, а по прибытии в пункт назначения в Турции с пассажиром общалась дополнительно местная прокуратура, к которой он обратился с соответствующей жалобой.

Свое мнение по этому поводу высказал и сам советник начальника областной полиции.

– Хочу заметить горе пассажиру, что в наше время террористической угрозы надо с пониманием и ответственностью относиться к таким вещам, а главное не провоцировать окружающих, или лиц, отвечающих за безопасность и жизнь других граждан, своими действиями, как минимум пытаться объясниться и главное предусмотреть возможные последствия, – написал Руслан Форостяк.